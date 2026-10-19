Когда впервые видишь характеристики обновлённого внедорожника, невольно задаёшься вопросом: зачем предлагать дизельный мотор на 136 сил, если рядом стоит проверенный бензиновый агрегат, развивающий около 150? На бумаге такое решение действительно выглядит как шаг назад.
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