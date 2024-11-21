Убийства чести в Германии: как политика мультикультурности оборачивается трагедиями Ольга ВайленкоГермания, одна из самых либеральных и толерантных стран Европы, столкнулась с растущей проблемой насилия, связанного с традициями мигрантских общин.
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