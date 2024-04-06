В Одессе негласный траур – там побывала глава Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. Тётка наговорила так много всякого опасного и вредного, что после этого судьба города стала незавидной.
Освежить память Макрону отправятся те, чьи предки избили французов в Крыму
Комментарии
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Виктор Шилин
Прокукарекал петух или нет, солнце всё равно взойдёт и сожжёт всякую нечисть.
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5 час.
СЭМЭН Иваницкий
так жЫДЫ хотели из 404 сделать себе жЫДОВНИК((((
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2 час.
тата тата
Как же задолбала эта вонючая, блохасто - клопастая европа, с её гендерами- да пропадите вы всё пропадом, жидовско масонское кодло, и пиндосов с англосаксами с собой заберите!!!! И горите себе в аду!!!!
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2 час.
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