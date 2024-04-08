Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Челябинской области

В социальных сетях размещено повторное обращение к руководству СК России, в котором жители Челябинска, проживающие в аварийном доме, сообщают, что органы местной власти вместо нового жилья предоставляют им незначительную компенсацию.
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