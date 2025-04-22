История и археология: Что стало с последним племенем аборигенов Новой Гвинеи, о жизни и бедах которого рассказали в кино

Боб Коннолли - австралийский режиссер, оператор и автор книг, широко известный своим документальным фильмом «Первый контакт» и несколькими более поздними фильмами о встречах с аборигенными племенами, которые жили высоко в горах Новой Гвинеи и никогда не видели белых людей.
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