Невролог: к 85 годам вероятность развития болезни Альцгеймера достигает 25—30%

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», рассказала в беседе с RT, что болезнь Альцгеймера развивается постепенно и поначалу проявляется едва заметными нарушениями памяти, особенно в отношении недавних событий.
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