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Музиндустрия потребовала исключить монетизацию контента, сгенерированного ИИ

Музиндустрия потребовала исключить монетизацию контента, сгенерированного ИИ

Представители Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) выступили с предложением отказывать в монетизации создателям контента, сгенерированного при помощи искусственного интеллекта, а также не распространять на такой контент авторские или смежные права.

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