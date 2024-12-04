Музиндустрия потребовала исключить монетизацию контента, сгенерированного ИИ

Представители Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) выступили с предложением отказывать в монетизации создателям контента, сгенерированного при помощи искусственного интеллекта, а также не распространять на такой контент авторские или смежные права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии