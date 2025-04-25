Врач Коваленко: апноэ может стать причиной инфаркта у мужчин

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), при котором во сне многократно останавливается или затрудняется дыхание из-за перекрытия дыхательных путей, может нарушить качество сна и стать причиной инфаркта, особенно у мужчин.
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