Новые трамвайные линии планируют построить в Нижнем Новгороде

Новые трамвайные линии планируют построить в нескольких районах Нижнего Новгорода. Их могут протянуть до седьмого микрорайона Сормова и до Новинок через Щербинки в Приокском районе, сообщил нижегородский минтранс в соцсетях на вопрос подписчицы.
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