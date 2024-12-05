Новые трамвайные линии планируют построить в Нижнем Новгороде

Новые трамвайные линии планируют построить в нескольких районах Нижнего Новгорода. Их могут протянуть до седьмого микрорайона Сормова и до Новинок через Щербинки в Приокском районе, сообщил нижегородский минтранс в соцсетях на вопрос подписчицы.