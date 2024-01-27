Овечкин против «Далласа»: гол, передача, 4 броска, «минус 2» и 19 минут на льду. Капитан «Вашингтона» набрал 31 балл в 44 играх сезона НХЛ

«Вашингтон» проиграл со счетом 4:5 в овертайме в игре регулярного чемпионата НХЛ. В ходе третьего периода «Кэпиталс» уступали, но за счет голов Александра Овечкина (831-й в лиге, до рекорда Гретцки – 63 шайбы) и Дилана Строума перевели игру в овертайм.