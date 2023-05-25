Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анжела
    стесняюсь спросить а причем тут участковый? мы своих участковый в глаза никогда не видели. тут педиаторов надо опраши...Видео допроса вып...
  • life style
    Пипец, что США сотворили с самой сильной экономикой Европы! Убрали конкурента и превратили  его в чихуахуаЭкономика Германи...
  • федор
    Уничтожить мразей и никакой пощады.Военный суд начне...

Роспотребнадзор рассказал, кому стоит отказаться от употребления суши и роллов

Роспотребнадзор рассказал, кому стоит отказаться от употребления суши и роллов

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления роллов и суши при сахарном диабете, острых инфекционных заболеваниях, а также гастрите, холецистите, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх