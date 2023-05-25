Роспотребнадзор рассказал, кому стоит отказаться от употребления суши и роллов

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от употребления роллов и суши при сахарном диабете, острых инфекционных заболеваниях, а также гастрите, холецистите, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ.
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