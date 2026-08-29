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День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Музее городского хозяйства Москвы

День работников нефтяной и газовой промышленности отметят в Музее городского хозяйства Москвы

В первое воскресенье сентября в России празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. В честь этой даты 5 и 6 сентября акционерное общество «Мосгаз» организует интерактивную программу в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.

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