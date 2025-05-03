В Северной и Западной Европе полным ходом идет процесс украинизации, который вряд ли возможно остановить, заявил на своей странице в соцсети аналитик венгерского […] The post На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы first appeared on LentaMsk.
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