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LentaMsk.RU

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На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы

В Северной и Западной Европе полным ходом идет процесс украинизации, который вряд ли возможно остановить, заявил на своей странице в соцсети аналитик венгерского […] The post На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы first appeared on LentaMsk.

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