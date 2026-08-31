Эрхан Арыклы сообщил о поисках черных ящиков затонувшего парома

Власти Северного Кипра ведут поиски черных ящиков парома, затонувшего в 2,5 км от города Гирне, об этом сообщил Эрхан Арыклы.
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