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Царьград

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Эрхан Арыклы сообщил о поисках черных ящиков затонувшего парома

Эрхан Арыклы сообщил о поисках черных ящиков затонувшего парома

Власти Северного Кипра ведут поиски черных ящиков парома, затонувшего в 2,5 км от города Гирне, об этом сообщил Эрхан Арыклы.

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