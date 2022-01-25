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Костромским школьникам в феврале запретили экскурсии и выезды из области

Костромским школьникам в феврале запретили экскурсии и выезды из области

Число заболевших коронавирусной инфекцией школьников в Костромской области увеличилось за последнюю неделю в 2,5 раза, заявил главный санитарный врач региона Александр Кокоулин 25 января, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.

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