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Матвиенко назвала условия, на которых РФ готова к переговорам по Украине

Матвиенко назвала условия, на которых РФ готова к переговорам по Украине

Российская Конституция запрещает какое бы то ни было отторжение территорий страны, никаких уступок по присоединенным территориям быть не может, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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Комментарии
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Eduard
Пора вообще указать в Конституции,что Россия обязана вернуть не только утраченые при СССР но и раньше,например Польшу и Финляндию!
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18 час.
Eduard
Мы 8 лет вели переговоры,не долголи?Теперь нам новые переговоры навязать хотят,ещё лет на 10!
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18 час.
Eduard
ДНР ЛНР территории России,Запад они вообще не касаются!
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18 час.

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