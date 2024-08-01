Матвиенко назвала условия, на которых РФ готова к переговорам по Украине

Российская Конституция запрещает какое бы то ни было отторжение территорий страны, никаких уступок по присоединенным территориям быть не может, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
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