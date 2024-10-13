За первые 6 месяцев 2024 г. американцы взяли рекордное с 2008 года количество кредитов под залог жилья

Финансовое издание MarketWatch (США) пишет, что за первые 6 месяцев этого года американцы взяли под залог собственного жилья 333 000 кредитов на общую сумму $23,6 млрд и это рекорд, начиная во времён финансового кризиса 2008 года.
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