У курьеров из Узбекистана в России появятся конкуренты — велорикши из Индии и Мьянмы

Максим Решетников в поисках мигрантов уходит в горы и, кажется, кого-то находит Георгий Смирнов Фото: Софья Сандурская/ТАСС России вероятно не следует зацикливаться на привлечении мигрантов из тех стран, откуда они преимущественно приезжают, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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