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Царьград

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Паслер и Никитин обсудили поставку 230 автобусов и ремонт трасс в Свердловской области

Паслер и Никитин обсудили поставку 230 автобусов и ремонт трасс в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, прибывшим с визитом в регион.

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