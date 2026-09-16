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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» и Готье подписали новый контракт на 6 лет. Кэпхит – 13,5 млн долларов

« Анахайм » объявил о подписании нового контракта с форвардом Каттером Готье .  Соглашение с 22-летним американцем рассчитано на 6 лет.

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