Россияне начали чаще покупать недвижимость в Венгрии и на Кипре

Россияне, инвестирующие в недвижимость за рубежом, начали чаще покупать жилье на Кипре и в Венгрии. В этом году их интерес сместился с ОАЭ и Турции в сторону именно этих стран, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные NF Group.