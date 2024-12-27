Депутат Госдумы Вадим Булавинов рассказал, о чем попросил бы Деда Мороза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря, ФедералПресс. Депутат Государственной думы РФ, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов признался, что в случае встречи с Дедом Морозом попросил бы у него о счастье для детей.
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