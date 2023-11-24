«Вашингтон» всухую проиграл «Эдмонтону», гол Овечкина отменили

В НХЛ «Вашингтон» на своей площадке потерпел сокрушительное поражение от «Эдмонтона» — 0:5. Решающими стали первые минуты второго периода, который «Вашингтон» начал при счете 0:2 и вдобавок вчетвером – Александр Овечкин еще перед перерывом заработал удаление за стычку с Венсаном Деарне.