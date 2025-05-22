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Здание ТАСС и футбольный сад у ВТБ Арена: чем удивят новые локации фестиваля «Сады и Цветы»

Здание ТАСС и футбольный сад у ВТБ Арена: чем удивят новые локации фестиваля «Сады и Цветы»

В рамках масштабного проекта «Лето в Москве» продолжается фестиваль «Сады и Цветы». Этот фестиваль уже стал традицией, которая радует всех своей красотой, разнообразием и возможностью насладиться природной гармонией прямо в сердце города.

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