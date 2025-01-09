Политика как он...
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Политика как она есть

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«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

«Не буду служить! Я заработать ехал!» – мигранты стали порой рвать паспорт, если вручают повестку

  У мигрантов, которым вручают повестки в военкомат, появилось интересное «развлечение» – они рвут паспорта Российской Федерации, которые так долго и с такими ухищрениями получали.

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Да все он понимает! Просто он надеется, что когда рванет, а рванет обязательно, то его просто уже не будет у власти. Договорится с кем-нибудь, как Ельцин в своё время с ним, и уйдёт на пенсию.
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6 час.
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3 час.
M
Malina
Зачем разрешать привозить семьи??? На фиг они нужны России???
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1 час.

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