В украинском Минобороны предложили взорвать все атомные электростанции, которые получится, «чтобы никому не достались».
Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А чего еще от Зеленского можно ожидать? Он вполне может взорвать все АЭС на Украине, чтобы испоганить Украину НА ВЕКА, а сам смоется в Израиль, к своим одноплеменникам. ЧТО ЕМУ УКРАИНА? Душа за нее будет болеть? НЕ МОЖЕТ у него "болеть душа" - ДУШИ У ЭТОГО ОБОРМОТА НЕТ!!!
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1 д.
Владимир Петрович
При этом забывают сказать, что урановые стержни для советских АЭС изготавливаются в России. Иностранные не только не подходят, но и взрывоопасны на этих АЭС.
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Он точно больной на голову
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20 час.
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