Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине

Vladimir Lioubimcev

А чего еще от Зеленского можно ожидать? Он вполне может взорвать все АЭС на Украине, чтобы испоганить Украину НА ВЕКА, а сам смоется в Израиль, к своим одноплеменникам. ЧТО ЕМУ УКРАИНА? Душа за нее будет болеть? НЕ МОЖЕТ у него "болеть душа" - ДУШИ У ЭТОГО ОБОРМОТА НЕТ!!!