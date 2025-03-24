Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 056 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Радостева
    У Машкова дочь не лучше, судите тогда и его по ней«В России живут д...
  • Наталья Радостева
    Ребята в провинции прекрасно выживают - ибо не пид@расы, идиот«В России живут д...
  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...‘По-хорошему не п...

Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине

Зеленский хочет взорвать все АЭС на Украине

В украинском Минобороны предложили взорвать все атомные электростанции, которые получится, «чтобы никому не достались».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
А чего еще от Зеленского можно ожидать? Он вполне может взорвать все АЭС на Украине, чтобы испоганить Украину НА ВЕКА, а сам смоется в Израиль, к своим одноплеменникам. ЧТО ЕМУ УКРАИНА? Душа за нее будет болеть? НЕ МОЖЕТ у него &quot;болеть душа&quot; - ДУШИ У ЭТОГО ОБОРМОТА   НЕТ!!!
Ответить
1 д.
Владимир Петрович
При этом забывают сказать, что урановые стержни для советских АЭС изготавливаются в России. Иностранные не только не подходят, но и взрывоопасны на этих АЭС.
Ответить
1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Он точно больной на голову
Ответить
20 час.
наверх