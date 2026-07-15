UnHerd: Зеленский загнал себя в тупик

Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики Украины, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в ЕС, пишет британское издание UnHerd.
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