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Русская весна

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UnHerd: Зеленский загнал себя в тупик

UnHerd: Зеленский загнал себя в тупик

Владимир Зеленский решился на перестановки в правительстве и принятие новой стратегии внешней политики Украины, загнав себя в тупик и поругавшись с Польшей — своим главным союзником в ЕС, пишет британское издание UnHerd.

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