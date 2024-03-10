Фотографии, сделанные солдатом вермахта в 1942-1943 годах в Калужской области

Сергей Дмитриев

Я-то ж тоже пОбыл оккупации с 4-х до 7-и лет и помню неформальные моменты, как-то: на окк. территории были школы для русских и я помню разворот букваря сестры на 4 года старше. Там школьники возлагали цветы к портрету Гитлера. ...Выходили газеты на русском языке, в которых высмеиваались колхозные порядки. Это происходило в Демянском котле, откуда нас вывозили по бревенчатому настилу через болото. В проёме брезентового покрытия машины тянулись трассы обстрела, слышались взрывы далёких глухих. В одной деревне из-за партизан нельзя было выходить за деревню, так бабушка трясла перед солдатом пучком лебеды, чтоб нарвать для прокорма за деревней. ...А в деревне Конторка мы жили на окраине длинной деревни в школе. К нам захаживали и партизаны. Один раз они мылись в бане, а на другом конце объявились полицаи и партизаны быстро ушли в лес без последствий для нас. ...Так что многие детали оккупации ещё не изучены.