Инвестор получил разрешение на строительство крематория в Красноярске

После долгих ожиданий инвесторам было выдано разрешение на строительство крематория в Красноярске. Проект был разработан еще в 2019 году, но его реализация неоднократно откладывалась из-за различных проблем.
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