Рынок оценивает санкции – цены на нефть держатся у четырехмесячного максимума Татьяна АрестоваВ начале торгов 14 января цены на нефть снизились.
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