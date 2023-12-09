Сергей Липатов: Беспартийный кандидат претендует на пост президента России

С.Липатов пусть снимет свои очки и внимательно посмотрит вокруг себя. Может быть дойдёт до его мозгов что работа на посту президента это не доставка заказов потребителям из магазинов.

МН

Михаил Новиков

Сегодня пост Президента России - это тяжелейший крест, который под силу нести только Владимиру Владимировичу! А те кто это не хочет понимать и пытается сегодня реализовывать свои политические амбиции - просто обыкновенные враги России. В такой сложнейший исторический период, когда Россия практически в одиночку противостоит мировому злу, пытаться сменить руководителя, который знает и понимает все нюансы происходящего - это предательство. И таких граждан нужно нейтрализовать!