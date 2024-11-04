Сенсационный астропрогноз Тамары Глобы: кому из знаков зодиака улыбнется финансовая удача в ноябре Ольга Вайленко1 ноября известная астролог Тамара Глоба поделилась уникальным предсказанием, которое, по ее словам, случается раз в полвека.