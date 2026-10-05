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Культуромания

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Оркестр русских народных инструментов имени Некрасова отметил юбилей туром по семи городам России

Оркестр русских народных инструментов имени Некрасова отметил юбилей туром по семи городам России

С 24 по 30 сентября в рамках программы «Мы — Россия» состоялись гастроли Академического оркестра русских народных инструментов имени Н.

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