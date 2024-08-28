КИЕВ (ИА Реалист). Министр иностранных дел так называемой Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главной проблемой киевского режима в борьбе с Россией является страх союзников спровоцировать эскалацию конфликта.
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