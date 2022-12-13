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Рогов назвал рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области

Рогов назвал рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области

российский военный, MOD Russia/ GlobalLookPress.com Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВС РФ рекордными темпами уничтожают на территории региона принадлежащие ВСУ ракетные системы залпового огня.

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