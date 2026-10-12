Мазепин поблагодарил руководителя European Aquatics за то, что он нашёл мужество приехать в Россию

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин поблагодарил президента European Aquatics Антонио Силву за приезд в Россию.
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