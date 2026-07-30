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Аргументы недели

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Система "Антифрод" получила множественные обновления

Система "Антифрод" получила множественные обновления

Оперативный штаб правительства по борьбе с кибермошенничеством на первом заседании утвердил новые сценарии противодействия онлайн-преступлениям в рамках государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод».

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