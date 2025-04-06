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Российские военные поразили готовившуюся ко входу в Курскую область группировку ВСУ

Российские военные поразили готовившуюся ко входу в Курскую область группировку ВСУ

Российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

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