Российские военные поразили готовившуюся ко входу в Курскую область группировку ВСУ

Российские военные нанесли удар в Сумах по группе военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.
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