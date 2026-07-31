360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга с восстановлением членства в WAF

Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга с восстановлением членства в WAF

Федерацию армрестлинга России полностью восстановили во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Также с организации сняли все ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц, заявил в телеграм-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии