Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга с восстановлением членства в WAF

Федерацию армрестлинга России полностью восстановили во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Также с организации сняли все ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц, заявил в телеграм-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.