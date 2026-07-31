Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга с восстановлением членства в WAF

Федерацию армрестлинга России полностью восстановили во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Также с организации сняли все ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц, заявил в телеграм-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
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