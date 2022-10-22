Закон, порядок, государство

690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Там всегда готовы к любой ситуации,молодцыВоенные коммуналь...
  • Степан Капуста
    Сколько можно унижать Российскую Армию? С миру по нитке - голому рубаха. Так, что-ли? Какой идиот допускает такие пуб...Партию медикамент...
  • Владимир Петров
    По законам ЧС вышак всем наркодилерам и боссам давать.В Нижегородской о...

Активисты привели в порядок аллею памяти героев на кладбище Уссурийска

Активисты привели в порядок аллею памяти героев на кладбище Уссурийска

В Уссурийске прошел субботник на аллее памяти героев. В почетном секторе кладбища, где похоронены именитые горожане, собрались студенты колледжей, школьники, суворовцы, военнослужащие 83 гвардейской ОДШБр и неравнодушные местные жители, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморья.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх