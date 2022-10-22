Активисты привели в порядок аллею памяти героев на кладбище Уссурийска

В Уссурийске прошел субботник на аллее памяти героев. В почетном секторе кладбища, где похоронены именитые горожане, собрались студенты колледжей, школьники, суворовцы, военнослужащие 83 гвардейской ОДШБр и неравнодушные местные жители, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморья.
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