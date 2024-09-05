Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению Путина о поддержке Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к заявлению российского президента Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов Камалы Харрис.
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