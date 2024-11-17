Бельский: «Ребята, вы даже не представляете, насколько классные»

Председатель ЗакСа поздравил петербургскую молодежь с Международным днем студента Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил всех причастных к Международному дню студента.
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