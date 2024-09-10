Юрий Кот Тг-канал "Россия сейчас" опубликовал новость: «В Новой Москве создали бот для доносов на нелегальных мигрантов.
В чат-бот Народной дружины можно отправлять жалобы на действия мигрантов
Комментарии
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Александр Павлов
Как бы не было поздно дружинам переступать эту черту, которую давно уже не гнушаются переступать ни мигранты, ни власти.
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16 час.
Александр Павлов
А Путин что, еще и масла в огонь подливает для собственного свержения, подписывая соглашения с МОМ?
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16 час.
НС
Наталья Середа
Да депортируйте наконец-то их наглых жен с выводками, а потом беритесь за остальных.
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14 час.
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