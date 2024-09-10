В чат-бот Народной дружины можно отправлять жалобы на действия мигрантов

Александр Павлов Как бы не было поздно дружинам переступать эту черту, которую давно уже не гнушаются переступать ни мигранты, ни власти.

Александр Павлов А Путин что, еще и масла в огонь подливает для собственного свержения, подписывая соглашения с МОМ?