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Гендиректор «Спартака» о «Зените»: «Хорошо, что есть команда, которая может позволить себе крутых игроков. Интереснее играть в чемпионате с сильными соперниками – растет мастерство»

«Как бы мог прокомментировать то, как «Зенит» ведет себя на российском рынке? У меня парадоксальное мнение, которое, может быть, даже не всем болельщикам понравится.

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