Польский солдат совершил самоубийство на границе с Белоруссией

Польский солдат, служивший на границе с Белоруссией, покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в опубликованном 2 февраля посте оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х (бывш.
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