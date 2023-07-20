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Политолог Марков: войска Украины несут огромные потери в ходе контрнаступления, но Зеленский и Запад считают, что это очень хорошо

Политолог Марков: войска Украины несут огромные потери в ходе контрнаступления, но Зеленский и Запад считают, что это очень хорошо

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в ходе своего контрнаступления, однако президент бывшей советской республики Владимир Зеленский и Запад полагают, что это очень хорошо.

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