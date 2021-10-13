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Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит тысячи образцов крови из Уханя

Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит тысячи образцов крови из Уханя

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса, сообщает телеканал CNN.

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