Китай в рамках расследования происхождения COVID-19 изучит тысячи образцов крови из Уханя

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавируса, сообщает телеканал CNN.
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