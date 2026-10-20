SHAMAN (Ярослав Дронов) выложил видео, где сбривает бороду топором. 34-летний артист опубликовал ролик в соцсетях и подписал его строкой из новой песни — «Я русский мужик».
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