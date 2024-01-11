РНБ откроет выставку к 200-летию искусствоведа Владимира Стасова

Выставка «Пламенный истолкователь и поборник русского искусства» откроется в главном здании Российской национальной библиотеки к 200-летию со дня рождения музыкального и художественного критика, историка искусства, публициста Владимира Стасова (1824-1906).
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