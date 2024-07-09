Председатель Следственного комитета диагностировал в России миграционный кризис

Александр ШУСТОВ Выступление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на Петербургском юридическом форуме 28 июня ознаменовалось самой громкой за время после теракта в «Крокус Сити» критикой миграционной политики России.
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