Председатель Следственного комитета диагностировал в России миграционный кризис

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Narvalroz Евгений
Русских парней на СВО, а этих сюда. И жопа будет не скоро - она уже наступила. Продажная полиция русских людей защищать не будет, а сажать за разжигание будут.
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19 час.

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